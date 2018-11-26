Самолет ВВС США RC-135V провел разведку вблизи Керченского пролива

26.11.18 13:56

© РИА Новости. Владимир Астапкович

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в понедельник совершил полет вдоль черноморского побережья России, в том числе вблизи Керченского пролива, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет с бортовым номером 64-14841 и позывным JONA21, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, осуществлял многочасовой полет вдоль черноморского побережья Краснодарского края, а также южного и юго-западного побережья Крыма, в том числе в районе Севастополя.

Воздушное пространство России американский разведчик не нарушал, курсируя над международными водами Черного моря.

Тем временем, вблизи Азовского моря в небе над востоком Украины зафиксирован полет стратегического разведывательного беспилотника ВВС США RQ-4B Global Hawk. Беспилотник совершил несколько пролетов к северу от Бердянска вблизи Азовского моря. В настоящее время дальний беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, курсирует вдоль линии разграничения в Донбассе.

Как сообщалось, накануне пограничники РФ задержали корабли ВМС Украины, которые, по данным российской стороны, осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ в районе Керченского пролива.

По сообщению Центра общественных связей ФСБ, утром 25 ноября три судна ВМС Украина "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу РФ и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации". Вечером того же дня украинские корабли "осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ".

"На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование", - отметили в ЦОС ФСБ.

"С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие", - заявили в ЦОС ФСБ, добавив, что все три судна ВМС Украины были задержаны "в территориальных водах РФ в Черном море", а "по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело".

К утру понедельника движение гражданских судов в Керченском проливе, которое Россия приостановила в воскресенье днем в целях безопасности, было возобновлено.