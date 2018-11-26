Путину было оперативно доложено об инциденте в районе Керченского пролива - Песков

26.11.18 14:24

© РИА Новости. Сергей Гунеев

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин получил информацию об инциденте в районе Керченского пролива в момент появления украинских кораблей в нейтральных водах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президенту было доложено ещё с момента появления украинских кораблей в нейтральных водах у Крыма", - сказал Д.Песков журналистам.

По его словам, с этого момента ситуация докладывается президенту в постоянном режиме.