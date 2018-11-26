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26.11.18 14:20

Водитель въехавшего в остановку в Псковской области автомобиля был пьян

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
26 ноября. Interfax-Russia.ru - Водитель автомобиля, врезавшегося в автобусную остановку в городе Опочке Псковской области, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба администрации региона.

Водитель автомобиля, врезавшегося в автобусную остановку в городе Опочке Псковской области, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Водитель скрылся с места ДТП, но благодаря оперативной работе сотрудников ГИБДД был задержан. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка. Ее ход находится под контролем губернатора региона Михаила Ведерникова", - говорится в сообщении.

В настоящее время дети находятся под наблюдением врачей в Опочецкой больнице. В медучреждение выехала исполняющая обязанности председателя комитета Псковской области по здравоохранению Марина Гаращенко для координации работы по оказанию медицинской помощи пострадавшим.

Также глава региона поручил проверить на соответствие требованиям безопасности остановочный комплекс, нормативное состояние дорожного покрытия и освещенности на этом участке дороги. Во вторник состоится совещание по безопасности дорожного движения, на котором подробно будет рассмотрен этот случай.

Как отмечает пресс-служба, пострадавших в ДТП детей планируют перевезти в Псковскую детскую областную клиническую больницу. В настоящее время бригада скорой помощи для транспортировки детей уже в пути. По погодным условиям вертолет санавиации вылететь не смог.

По информации специалистов, состояние одного школьника оценивается как тяжелое, у двух других зафиксированы повреждения средней степени тяжести.

Как сообщалось, авария произошла утром 26 ноября. Дети стояли на остановке и ждали автобус, чтобы доехать до школы. Примерно в 7.45 мск в остановку въехал автомобиль УАЗ, за рулем которого был мужчина 1971 года рождения. Пострадали трое несовершеннолетних - два мальчика и девочка 2003, 2005 и 2006 годов рождения.

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