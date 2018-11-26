Воркута имеет широкие перспективы для развития арктического туризма

26.11.18 14:32

© РИА Новости. Александр Лыскин

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Необходимо поддерживать развитие туристских ресурсов уникальной территории Воркуты, считает председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева.

Как сообщает пресс-служба республиканского парламента, в рамках Третьего международного туристского форума "Доступная Арктика" Н.Дорофеева отметила, что в последние годы потенциал Воркуты используется малоэффективно.

"Движение сдерживают неразвитая туристская инфраструктура, недостаточные условия для инвестиций, невысокое качество обслуживания туристов и в целом малоактивное имиджевое позиционирование Воркуты, как территории, благоприятной для развития туризма и международного сотрудничества", - цитирует пресс-служба председателя парламента Коми.

Она отметила, что Воркута - это интересный город со своей богатой историей, неповторимым шармом, красивейшими ландшафтами Большеземельской тундры. "Без сомнения, у города широкие перспективы по развитию арктического туризма", - сказала она.

Н.Дорофеева добавила, что Госсовет республики этим летом внес на рассмотрение парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) предложение о расширении Арктической зоны РФ за счет включения в нее территорий городских округов "Инта", "Усинск" и Усть-Цилемского района. Пока от Коми в Арктическую зону входит только Воркута.

"ПАСЗР нас поддержала, и соответствующее обращение уже направлено в федеральные органы власти. Если решение будет принято, туристский потенциал Воркуты усилится возможностями еще трех муниципалитетов. А это и уникальная русская старообрядческая культура, и знаменитая на весь мир "Усть-Цилемская горка" (обрядовый праздник - ИФ), и национальный парк "Югыд Ва", - подчеркнула спикер парламента.

По мнению Н.Дорофеевой, это решение позволит привлечь в муниципалитеты частные инвестиции и федеральные средства, активнее решать транспортные вопросы, в целом повысить качество жизни людей на этих территориях.