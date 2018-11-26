Глава ОСК сообщил о планах убрать с палубы крейсера "Адмирал Кузнецов" упавший кран

26.11.18 14:43

© РИА Новости. Павел Львов

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Кран, который упал на палубу авианосца "Адмирал Кузнецов" при выходе из дока на судоремонтном заводе в Мурманске, скоро уберут, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"В декабре точно уберём", - сказал глава ОСК "Интерфаксу" в понедельник.

22 ноября А.Рахманов сказал "Интерфаксу", что кран уберут с палубы авианосца после того ,как завершит работу комиссия. "Должна была закончить работу комиссия Следственного комитета. По нашей информации, работа подходит к концу. Отдельные элементы владельцы крана начинают демонтировать", - сказал А.Рахманов.

По его словам, ущерб "Адмиралу Кузнецову" в результате инцидента с доком на судоремонтном заводе в Мурманске оценили в 70 млн рублей. "Это сумма вряд ли пойдёт в сторону увеличения", - сказал он.

Один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе (микрорайон Росляково, Мурманск) в ночь на 30 октября при выходе из него тяжелого крейсера "Адмирал Кузнецов". В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу авианосца.

По словам А.Рахманова, часть ущерба будет покрыта за счет плановых работ по модернизации крейсера.

"Речь идет о 52 повреждениях, включая сломанные лейеры и небольшие ограждения. Часть ограждений и так предполагалось менять. Повреждения, которые получили сопряженные помещения в результате удара- там придется проводить дополнительные работы. Здесь будут дополнительные расходы, которые будут частично покрываться текущим бюджетом модернизации", - сказал А.Рахманов.

По его словам, устранение повреждений не повлияет на сроки модернизации крейсера, ОСК рассчитывает передать его флоту в 2021 году.

"Всё произошло таким образом, что на сроки модернизации корабля это не повлияет", - сообщил глава ОСК.

"Адмирал Кузнецов" после инцидента был переведен на 35-й СРЗ (филиал ЦС "Звездочка", входит в Объединенную судостроительную корпорацию), который должен выполнить основной объем работ по ремонту авианосца.