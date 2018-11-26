Впервые за 20 лет в Калининградском зоопарке родился орангутан

26.11.18 14:54

© РИА Новости. Александр Кряжев

26 ноября. Interfax-Russia.ru - В зоопарке Калининграда после более чем двадцатилетнего перерыва родился орангутан, сообщила пресс-служба зверинца.

"Новорожденный появился на свет 23 ноября. Родителями стала пара орангутанов Нонна и Бенджамин. Роды проходили под контролем зоологов - они следили за происходящим с помощью камер видеонаблюдения. Все прошло легко и без осложнений. Мать сама выкармливает детеныша. По мере необходимости ее рацион будут корректировать для улучшения лактации", - говорится в сообщении.

Установить пол детеныша пока невозможно. Мама постоянно носит его на себе, в основном, животом к животу. Но если повезет, можно понаблюдать за процессом кормления. Сотрудники зоопарка до предела минимизировали фактор беспокойства животных, установив в служебной зоне Тропического дома режим повышенной тишины.

Последний раз орангутаны приносили потомство в Калининградском зоопарке более 20 лет назад. В 1995 году у самки Сипоры и самца Будута родилась дочь Симона. Мать не смогла самостоятельно выкормить детеныша. Эту роль на себя взяли сотрудники зоопарка.

Самка Нонна 1995 года рождения вместе с шестилетним сыном Цезарем прибыли в Калининград в 2016 году из Московского зоопарка. Спустя несколько месяцев из зоопарка г. Ольборг (Дания) прибыл 16-летний самец по кличке Бенджамин. Сотрудники Калининградского зоопарка провели очень сложную, тонкую, кропотливую и длительную работу по объединению орангутанов с целью получения потомства, говорится в сообщении.