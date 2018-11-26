Количество жертв пожара в Туле, где погибли дети, увеличилось до пяти

26.11.18 15:12

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

26 ноября. Interfax-Russia.ru - В Тульской областной клинической больнице скончалась мать погибших при пожаре в Туле четырех детей, сообщила "Интерфаксу" в понедельник представитель Следственного управления СКР по региону Анна Киречеева.

"Накануне скончалась поступившая в больницу с ожогами 34-летняя женщина", - сказала собеседник агентства.

Как сообщалось, вечером 21 ноября в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома по Гарнизонному проезду в Зареченском районе Тулы произошел пожар. В результате погибли четверо детей, их мать с ожогами 2-й и 3-й степени была госпитализирована в Тульскую областную клиническую больницу. Погибшими оказались две родные дочери женщины в возрасте трех лет и приемные 6-летний сын и дочь в возрасте 1 год 10 месяцев.

Следственные органы СКР по региону возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Всего у женщины было семь детей, пятеро из них - приемные. Трое малолетних приемных детей в настоящее время находятся в детских социальных учреждениях, их жизни ничего не угрожает.

В рамках уголовного дела следствием рассматривается вопрос о наличии в действиях должностных лиц органов опеки и попечительства Тульской области, а также должностных лиц профильных департаментов и министерств региона, ответственных за контроль законности при оформлении опеки, признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).