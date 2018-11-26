До 70% планируется повысить уровень газификации Тверской области к 2022 году

26.11.18 15:55

© РИА Новости. Александр Демьянчук

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительство Тверской области на заседании в понедельник приняло программу газификации региона на 2019 год и на период 2020-2021 годов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"По итогам реализации программы планируется обеспечить газификацию тверского региона в 2022 году на уровне 70%. На 1 января 2018 года этот показатель составил 63,5%. Ключевые задачи - рост инвестиционной привлекательности области, развитие экономики и повышение качества жизни населения", - приводятся в сообщении слова губернатора Игоря Рудени.

В целом в следующем году предполагается увеличить протяжённость газовых сетей на территории Тверской области на 180 км, при этом будет газифицировано более 3,6 тыс. домовладений. Проектно-изыскательские работы запланированы для газопроводов протяжённостью около 280 км.

"Всего на реализацию программы газификации в 2019 году планируется направить более 717 млн рублей. Из них свыше 414 млн рублей - средства регионального бюджета, 52 млн рублей - муниципальных бюджетов, 32,8 млн рублей - федеральной казны. Более 218 млн рублей будет направлено за счет спецнадбавки к тарифу на транспортирование газа", - говорится в сообщении.