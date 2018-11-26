Российская сторона в Керченском проливе действовала в соответствии с собственным и международным правом

26.11.18 15:23

© РИА Новости. Алексей Никольский

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Российская сторона в ходе инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с собственным и международным правом и не руководствовалась возможностью возникновения негативных внешнеполитических последствий своих шагов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская сторона действовала в строгом соответствии как с международным правом, так и с внутренним законодательством", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что была необходимость в жесткой реакции на проход украинских кораблей через Керченский пролив.

Отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле негативных политических последствий, Д.Песков сказал: "Безусловно, выполнение норм нашего законодательства никак не может быть обусловлено жесткой или мягкой реакцией кого бы то ни было за рубежами нашей страны".

По сообщению Центра общественных связей ФСБ, утром 25 ноября три судна ВМС Украина "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу РФ и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации". Вечером того же дня украинские корабли "осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ".

"На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование", - отметили в ЦОС ФСБ.

"С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие", - заявили в ЦОС ФСБ, добавив, что все три судна ВМС Украины были задержаны "в территориальных водах РФ в Черном море", а "по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело".

К утру понедельника движение гражданских судов в Керченском проливе, которое Россия приостановила в воскресенье днем в целях безопасности, было возобновлено.

Москва и Киев по-разному оценивают ситуацию в Азовском море и Керченском проливе.

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью газете "Коммерсант" на прошлой неделе заявил, что Россия имеет право совершать досмотр судов в Азовском море. Ужесточение мер безопасности в Азовском море высокопоставленный дипломат объяснил публичными призывами лидеров запрещенного в РФ меджлиса крымских татар и украинских националистических группировок, а также ряда киевских политиков к осуществлению терактов в отношении Крымского моста.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что "Керченский пролив не является проливом, регулируемым международным правом". "Это пролив, который российский, и не случайно мы были вынуждены усилить там присутствие наших пограничников и военных после того, как официальные лица Украины неоднократно обещали начать приготовления, чтобы взорвать Керченский мост", - сказал министр.

Между тем в Киеве считают действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

ВМС Украины сообщили в Facebook что российские береговые посты и порты в Керченском проливе были уведомлены о намерении пройти группой судов по Керчь-Еникальскому каналу в ночь на 25 ноября. "В 03.58 25.11.2018 малый бронированный артиллерийский катер Военно-морских сил ВС Украины "Бердянск" с целью соблюдения международных норм безопасности судоходства связался с береговым постом ПС ФСБ РФ, морскими портами Керчь и Кавказ и сообщил о намерении прохода по Керченскому проливу. Информация была получена, но ответ не предоставлен", - утверждали представители ВМС Украины.

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны в воскресенье заявил, что Верховная Рада на внеочередном заседании 26 ноября рассмотрит вопрос о введении военного положения в стране. При этом он указал, что "ввод военного положения никоим образом не означает, что Украина будет проводить любые наступательные действия, Украина будет проводить исключительно действия по обороне своей территории, защите и обеспечению безопасности своих граждан".