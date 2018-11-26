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26.11.18 15:38
Москва заявляет протест Киеву в связи с инцидентом в Керченском проливе
"МИД России заявляет решительный протест в связи с грубым нарушением 25 ноября 2018 г. кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Черном море. Российская сторона потребовала срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения складывающейся ситуации", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Очевидна тщательно продуманная и спланированная по месту и форме провокация, нацеленная на разжигание еще одного очага напряженности в этом регионе, создание предлога для наращивания санкций против России. Все это, видимо, было направлено и на отвлечение внимания от внутриполитических проблем на самой Украине", - отмечается в заявлении.
В нем подчеркивается, что подтверждением этому стало намерение Киева ввести в стране военное положение, "что в свете предстоящих весной 2019 г. президентских выборов выглядит весьма одиозно".
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