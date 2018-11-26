Москва заявляет протест Киеву в связи с инцидентом в Керченском проливе

26.11.18 15:38

© РИА Новости. Андрей Теличев

26 ноября. Interfax-Russia.ru - МИД России в понедельник выразил решительный протест Украине в связи с инцидентом в районе Керченского пролива.

"МИД России заявляет решительный протест в связи с грубым нарушением 25 ноября 2018 г. кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Черном море. Российская сторона потребовала срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения складывающейся ситуации", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Очевидна тщательно продуманная и спланированная по месту и форме провокация, нацеленная на разжигание еще одного очага напряженности в этом регионе, создание предлога для наращивания санкций против России. Все это, видимо, было направлено и на отвлечение внимания от внутриполитических проблем на самой Украине", - отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что подтверждением этому стало намерение Киева ввести в стране военное положение, "что в свете предстоящих весной 2019 г. президентских выборов выглядит весьма одиозно".