Полицейские ликвидировали два цеха по производству суррогатного алкоголя в Ростовской области

26.11.18 15:40

© РИА Новости. Виталий Тимкив

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Несколько тысяч литров суррогата изъяли полицейские в Ростовской области при ликвидации двух цехов по производству контрафактного алкоголя, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"В двух гаражах Сальска оперативники изъяли несколько тысяч литров контрафактного алкоголя, разлитого в бутылки с этикетками напитков популярных марок, стоимостью более полумиллиона рублей. Кроме того, в Гуково полицейские обнаружили еще одно место хранения фальсификата", - сказал собеседник агентства.

Полицейские в ходе обыска изъяли 4 тыс. литров алкогольной продукции и 6,5 тыс. бутылок разлитого по бутылкам контрафактного алкоголя, а также несколько тысяч литров спирта и спиртосодержащей жидкости, пустую тару и приспособление для розлива алкоголя.

Уголовное дело возбуждено по ст.171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ).

Есл дче юю

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