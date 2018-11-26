|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
26.11.18 15:40
Полицейские ликвидировали два цеха по производству суррогатного алкоголя в Ростовской области
"В двух гаражах Сальска оперативники изъяли несколько тысяч литров контрафактного алкоголя, разлитого в бутылки с этикетками напитков популярных марок, стоимостью более полумиллиона рублей. Кроме того, в Гуково полицейские обнаружили еще одно место хранения фальсификата", - сказал собеседник агентства.
Полицейские в ходе обыска изъяли 4 тыс. литров алкогольной продукции и 6,5 тыс. бутылок разлитого по бутылкам контрафактного алкоголя, а также несколько тысяч литров спирта и спиртосодержащей жидкости, пустую тару и приспособление для розлива алкоголя.
Уголовное дело возбуждено по ст.171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ).
Есл дче юю
Copyright © 1989 - 2018 Интерфакс
НОВОСТИ ЮГА И СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
|
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
Interfax-Russia.ru – Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы по решению суда. Адвокаты дебоширов надеются, что дело закончится примирением сторон.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket