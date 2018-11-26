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26.11.18 16:12

Ситуация в Крыму спокойная, задержание украинских кораблей не повлияло на жизнь региона

© РИА Новости. Александр Полегенько
26 ноября. Interfax-Russia.ru - Задержание трех кораблей ВМС Украины у берегов Крыма не повлияло на жизнь региона, обстановка спокойная, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Инцидент с задержанием украинских военных кораблей, устроивших провокацию у берегов Крыма, никак не повлиял на ситуацию на полуострове, она абсолютно спокойная", - написал С.Аксенов на своей странице в соцсети "Фейсбук" в понедельник.

"К провокациям со стороны сопредельного государства крымчане уже привыкли, это стиль Киева и лично Порошенко. Мы знаем, что наш президент Владимир Владимирович Путин держит ситуацию на личном контроле, а ФСБ, Вооруженные силы РФ, МВД надёжно защищают мир и спокойствие в Крыму. Наши пограничники блестяще, на высоком профессиональном уровне выполнили все поставленные задачи, нейтрализовали угрозу, избежав при этом жертв", - отметил глава Крыма.

С.Аксенов заявил, что жизни троих раненых украинских моряков ничего не угрожает. "Им оказывается вся необходимая помощь. Мы четко понимаем, что они стали заложниками сложившейся политической ситуации. Порошенко плевать на людей. В Киеве знали, что подвергают опасности жизни своих моряков, отправляя эти три корабля, которые на плаву еле держатся, нарушать государственную границу России. Но решили ими пожертвовать. Уверен, что моряки шли выполнять этот приказ как на похороны. И что большинство жителей Украины подобные провокации не поддерживает", - заявил С.Аксенов.

По его мнению, в военном отношении киевский режим не может ничего противопоставить России. "Боевой дух украинской армии тоже очень низкий. Никаких успехов в плане развития экономики и улучшения жизни граждан в стране нет, все развалилось, а рейтинг Порошенко стремится к нулю. Значит, у него остаётся один путь, чтобы удержаться у власти - устроить провокацию, под этим предлогом ввести военное положение и стать на этот период единоличным", - отметил глава Крыма.

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