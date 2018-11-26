Оренбургский министр образования Лабузов подал в отставку

26.11.18 16:28

© РИА Новости. Сергей Пятаков

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Министр образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов в понедельник написал заявление об увольнении.

"Министр образования Вячеслав Лабузов сегодня подал в отставку по собственному желанию. Губернатор ее (отставку - ИФ) принял ", - сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" пресс-секретарь губернатора региона Сергей Шермецинский.

Собеседник агентства подчеркнул, что "это решение не связано ни с какими проведенными мероприятиями".

"Для системы образования Оренбургской области увольнение В.Лабузова будет серьезной потерей", - добавил пресс-секретарь.

На портале правительства региона сообщается, что В.Лабузов работал министром с 2008 года.

В начале ноября со ссылкой на информированный источник сообщалось, что в министерстве образования Оренбуржья проходили оперативные мероприятия с участием сотрудников территориального управления ФСБ. Позднее в Минобразования агентству "Интерфакс-Поволжье" подтвердили информацию о проведенных обысках.

"У меня дома и на всех остальных площадях прошли обыски. Следственные действия были проведены сотрудниками УФСБ. Ничего существенного не нашли. В министерстве изъяли часть деловых бумаг, связанных с ремонтом образовательных организаций. У меня дома также изъяли часть документов", - процитировали в пресс-службе ведомства слова В.Лабузова.

Это уже второе увольнение в аппарате правительства Оренбургской области за день.

Также в понедельник министр труда и занятости населения региона Вячеслав Кузьмин написал заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию. Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что на минувшей неделе сотрудники управления ФСБ по Оренбургской области проводили оперативные мероприятия в министерстве труда и социальной занятости региона.