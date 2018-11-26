"Уральские авиалинии" в декабре начнут летать из Ростова-на-Дону в Ташкент

26.11.18 16:58

© РИА Новости. Виталий Аньков

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL) с 11 декабря открывает рейс из Ростова-на-Дону в Ташкент (Узбекистан), сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейс будет выполняться раз в неделю, по вторникам. Время в пути составит 3 часа 40 минут.

Согласно данным расписания ростовского аэропорта "Платов", помимо "Уральских авиалиний" из Ростова-на-Дону в Ташкент летает авиакомпания Uzbekistan Airways (национальный перевозчик Узбекистана). Полеты выполняются дважды в неделю, по понедельникам и пятницам.

Аэропорт "Платов" (входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова") начал обслуживание коммерческих рейсов с 7 декабря 2017 года. Старый аэропорт Ростова-на-Дону закрыт с 1 марта 2018 года.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок. Компания базируется в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 46 самолетов, все производства Airbus (двадцать четыре А320, пятнадцать А321 и семь А319).

Крупнейший акционер компании - ее генеральный директор Сергей Скуратов.