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26.11.18 17:01

Российские пограничники задержали в Керченском проливе 24 украинских моряка, участвовавших в провокации

© РИА Новости. Пресс-служба пограничного УФСБ по Крыму
26 ноября. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что профессиональные действия российских пограничников помогли избежать худшего в ситуации с устроившими провокацию в Керченском проливе украинскими военными судами.

"Вчера все следили за событиями незаконного проникновения через границу на российскую территорию трех военных, не гражданских, а именно военных катеров. И конечно, это создавало огромнейшую тревогу, к чему это может дальше привести. Сегодня в первую очередь надо сказать, что профессиональные действия пограничных служб Российской Федерации смогли блокировать эту провокацию", - отметила Т.Москалькова.

"И это очень тесно связано с правами человека потому, что это могло привести к более серьезным последствиям, нежели то, с чем мы столкнулись. (...) Три человека, которые пострадали в результате вот этой провокации, это тоже вызывает, конечно, волнение и сочувствие родственникам", - считает она.

Говоря о количестве задержанных украинских моряков Т.Москалькова уточнила, что "их всего 24 человека".

"Трое моряков находятся в первой керченской больнице, врачи не ставят состояние тяжелым, но, безусловно, ранение есть ранение, и очень важно, чтобы им была оказана квалифицированная помощь, и таковая оказывается",- сказала она.

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