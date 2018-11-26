Корабли Черноморского флота в 2019 году продолжат службу в Средиземном море

26.11.18 17:39

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Корабли Черноморского флота (ЧФ) продолжат службу в Средиземном море, соответствующие задачи были поставлены на расширенном заседании Военного совета флота в Севастополе.

Как сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев, заседание прошло под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеева и было посвящено итогам деятельности флота в завершающемся учебном году.

"Среди основных задач, которые корабельным соединениям флота предстоит решать в 2019 году, были отмечены: обеспечение приёма в боевой состав ЧФ новых кораблей, а также выполнение задач в Средиземном море", - сообщил А.Рулев.

Он отметил, что наплаванность корабельных сил ЧФ в уходящем году составила более 5 тысяч ходовых суток, кораблями пройдено около 330 тысяч морских миль, что более чем в два раза превышает плановый показатель.

"Увеличение интенсивности и продолжительности выполнения задач в море связано с действиями кораблей Черноморского флота в составе постоянной корабельной группировки ВМФ в Средиземном море, а также общей высокой интенсивностью плановой боевой подготовки", - отметил А.Рулев.

В 2018 году экипажи ЧФ провели около 200 различных учений, в ходе которых выполнили свыше 600 боевых упражнений, в том числе с боевой стрельбой. В процессе подготовки к несению боевой службы экипажи 40 кораблей и катеров отработали и успешно сдали не менее 140 курсовых задач.

На заседании Военного совета были определены лучшие корабли и подводные лодки по видам подготовки.

Постоянная группировка кораблей Военно-морского флота России находится в Средиземном море у берегов Сирии с 2013 года. На постоянной основе в ее составе две подводных лодки ЧФ "Колпино" и "Великий Новгород", вооруженные крылатыми ракетами "Калибр" и ряд надводных кораблей различных типов, часть которых также оснащена "Калибрами". Этими ракетами российские военные моряки неоднократно наносили удары по позициям боевиков террористических группировок в Сирии.