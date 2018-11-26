Музей спорта Волгоградской области планируют создать на "Волгоград Арене"

26.11.18 17:52

Фото пресс-службы администрации Волгоградской области

26 июня. Interfax-Russia.ru - План использования стадиона "Волгоград Арена" в режиме наследия разработан в Волгоградской области, сообщил в понедельник журналистам председатель комитета по развитию туризма Волгоградской области Аркадий Грушко.

"2018 год для "Волгоград Арены" был очень интенсивным - это и тестовые матчи, и сам чемпионат, и последующие игры "Ротора". В регионе разработан план дальнейшего использования арены: помимо проведения футбольных матчей мы планируем задействовать ее для значимых культурных мероприятий", - сказал А.Грушко.

По его словам, план разработан во взаимодействии с различными профильными организациями, получил положительную экспертную оценку Волгоградского государственного университета. В настоящее время он проходит согласование на федеральном уровне.

В соответствии с планом, стадион будет передан Волгоградской области из федеральной собственности в июне 2019 года. На нем будут проводить матчи с участием футбольного клуба "Ротора", футбольные встречи федерального уровня, другие спортивные мероприятия, концерты и выставки.

Также на территории стадиона планируется создать музей спорта Волгоградской области, выставочный центр, дополнительные детские и спортивные объекты.

Кроме того, концепция предполагает развитие инфраструктуры детского и массового спорта, создание условий для семейного отдыха и увеличения туристского потока.

Как сообщалось, в администрации Волгоградской области создан комитет по развитию туризма, который займется, в том числе, реализацией концепции наследия Чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Волгоград Арена" на 45 тыс. мест возведена на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. На стадионе состоялось четыре матча группового этапа Чемпионата мира по футболу 2018 года, зрителями которых стали около 160 тыс. человек, в том числе около 50 тыс. иностранных болельщиков.