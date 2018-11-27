Уголовное дело возбуждено из-за гибели 4 человек на пожаре в Кузбассе

27.11.18 06:02

© РИА Новости. Варвара Гертье

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели четырех человек на пожаре в частном жилом доме в селе Поломошное Яшкинского района, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе следственного управления СКР по Кемеровской области понедельник.

Дело возбуждено по части 3 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), на месте работают следователи, выясняются обстоятельства случившегося.

"По предварительной версии, трое мужчин и одна женщина распивали спиртное, затем уснули, после чего произошло возгорание", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Кемеровской области агентству сообщили, что на месте пожара работали четыре бригады пожарных, на момент прибытия первого звена горел весь дом.