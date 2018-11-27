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27.11.18 06:02
Уголовное дело возбуждено из-за гибели 4 человек на пожаре в Кузбассе
Дело возбуждено по части 3 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), на месте работают следователи, выясняются обстоятельства случившегося.
"По предварительной версии, трое мужчин и одна женщина распивали спиртное, затем уснули, после чего произошло возгорание", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Главного управления МЧС по Кемеровской области агентству сообщили, что на месте пожара работали четыре бригады пожарных, на момент прибытия первого звена горел весь дом.
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