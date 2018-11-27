На месте крушения катера на Байкале обнаружено тело мужчины

27.11.18 06:05

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Добровольцы нашли тело неизвестного мужчины, а также три спасательных круга, на берегу озера Байкал в Иркутской области, где в воскресенье возле мыса Зундук в проливе Малое море потерпел крушение катер "Скорпион" с четырьмя людьми на борту, сообщается на сайте Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Группа добровольцев обнаружила на противоположном берегу пролива Малое море - на острове Ольхон, губа Нюрганская - тело неизвестного мужчины и три спасательных круга. Чуть позже там же были найдены газовый баллон и спасательный плот", - говорится в сообщении.

По данным БПСО, из четырех человек, находившихся на борту потерпевшего крушение судна - это катере ПР-433 типа "Ярославец" - двое проживают в порту Байкал (Слюдянский район Иркутской области), об остальных информации нет.

"Пункт приписки катера - порт Байкал. Со слов жены одного из пострадавших, катер вышел из порта Байкал 19 ноября. Цель выхода катера не установлена", - отмечается в сообщении.

Отмечается также, что поиски осложняют плохие погодные условия: волны до 3 метров, порывистый ветер до 35 м/с, видимость менее 1 км из-за парения воды.

В свою очередь пресс-служба главного управления МЧС по Иркутской области сообщает, что в понедельник было обследовано 60 км береговой линии и 15 кв. км акватории с борта вертолета Ми-8. На вторник запланирована работа двух наземных поисково-спасательных групп, а также работа спасателей-водолазов на акватории. Применение авиации - в зависимости от погоды.

По данным ГУ МЧС, на месте обнаружения "тела мужчины в спасательном жилете" работают следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, запланирована процедура опознания.

"Родственникам без вести пропавших оказывается дистанционная психологическая поддержка психологом Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС", - отмечается в сообщении.