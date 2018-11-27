Уволен якутский чиновник, заказавший для мэрии банкеты на 1 млн рублей

27.11.18 06:13

© РИА Новости. Григорий Сысоев

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Мэр Якутска Сардана Авксентьева уволила начальника муниципального казенного учреждения "Управление делами" Максима Артемьева, который заключил два контракта на сумму больше 1 млн рублей для обслуживания банкетов мэрии.

Ранее, одним из предвыборных обещаний, позднее оформленных в распоряжения, была отмена пышных приемов и дорогих корпоративных праздников.

"Была неприятно удивлена, получив сообщение о закупке МКУ "Управление делами" услуг по организации питания на сумму свыше 1 млн рублей. Сразу начала выяснять, и информация подтвердилась. Вызвала руководителя МКУ "Управление делами", но вразумительного объяснения от него про эти банкеты я не получила", - сообщает на своей странице в Instagram С.Авксентьева.

Мэр уточняет, что поручений о таких закупках ни от нее, ни от заместителей не поступало.

"Если руководитель учреждения не понимает обыкновенных требований, ограничений, - нам с ним не по пути. Не думаю, что это умышленные действия сотрудника, скорее привычка работать по шаблону. Будем избавляться от таких шаблонов и от таких руководителей", - отмечает С.Авксентьева.

Глава города добавила, что отменяет дорогостоящие банкеты.

"Неконтролируемую систему закупок надо менять. В составе окружной администрации действует 37 МКУ, каждое из которых осуществляет закупки самостоятельно. Дала поручение финансово-экономическому блоку принять необходимые меры по усилению контроля закупок, который позволит выявлять и исключать такие необоснованные траты", - отметила мэр Якутска.