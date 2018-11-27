Арестован водитель, сбивший трех пешеходов в центре Владивостока

27.11.18 06:16

© РИА Новости. Максим Богодвид

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Житель Владивостока, в воскресенье сбивший трех пешеходов в центре города и скрывшийся с места аварии, стал фигурантом уголовного дела и взят под стражу, сообщила во вторник пресс-служба краевого УМВД.

"Следователем УМВД России по городу Владивостоку в отношении 42-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.3 ст.261 УК РФ)", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до пяти лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось, авария произошла в воскресенье на центральной улице города - Светланской, водитель автомашины "Тойота Аллион" сбил трех пешеходов, после чего столкнулся с припаркованными автомашинами "Тойота Приус" и "Тойота Виц", в которых не было людей. После этого виновник ДТП скрылся с места аварии, не оказав помощи пострадавшим. Водителя задержали сотрудники полиции.

Один из сбитых пешеходов, 26-летний мужчина, умер на месте происшествия, еще один госпитализирован в реанимацию, третий пострадавший лечится амбулаторно.