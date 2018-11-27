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27.11.18 06:20
Местные авиарейсы на Камчатке отменили из-за сильного ветра
"К приему межрегиональных рейсов международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) готов, однако решение о полетах в край в сложных метеоусловиях авиакомпании принимают самостоятельно", - приводятся в сообщении слова главы краевого министерства Владимира Каюмова.
Так, по словам В.Каюмова, командир экипажа воздушного судна, следовавшего из Новосибирска в Петропавловск-Каматский со 159 пассажирами, решил посадить самолет на запасном аэродроме в Южно-Сахалинске. Московский рейс из Шереметьево прибыл на Камчатку. Информация о рейсах из Владивостока и Хабаровска будет позднее.
Краевой министр добавил, что сейчас порывы ветра в районе аэропорта достигают 17 метров в секунду, ожидается усиление до 25 метров в секунду.
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