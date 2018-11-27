Местные авиарейсы на Камчатке отменили из-за сильного ветра

27.11.18 06:20

© РИА Новости. Антон Денисов

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Рейсы по маршрутам местных авиалиний на Камчатке во вторник отменены из-за сильного бокового ветра, сообщает министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

"К приему межрегиональных рейсов международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) готов, однако решение о полетах в край в сложных метеоусловиях авиакомпании принимают самостоятельно", - приводятся в сообщении слова главы краевого министерства Владимира Каюмова.

Так, по словам В.Каюмова, командир экипажа воздушного судна, следовавшего из Новосибирска в Петропавловск-Каматский со 159 пассажирами, решил посадить самолет на запасном аэродроме в Южно-Сахалинске. Московский рейс из Шереметьево прибыл на Камчатку. Информация о рейсах из Владивостока и Хабаровска будет позднее.

Краевой министр добавил, что сейчас порывы ветра в районе аэропорта достигают 17 метров в секунду, ожидается усиление до 25 метров в секунду.