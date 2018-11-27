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27.11.18 06:22

Врачи в Приморье впервые провели операцию на работающем сердце

© РИА Новости. Варвара Гертье
27 ноября. Interfax-Russia.ru - Приморские врачи впервые провели операцию на работающем сердце и без остановки кровообращения.

"Уникальную для региона операцию по вживлению клапана в сердце провели врачи краевой клинической больницы N1 во Владивостоке", - сообщила пресс-служба администрации края.

Врачи отмечают, что уникальность разработанной российскими специалистами методики в том, что операция проводится без разреза грудной клетки, аортальный клапан вживляют прямо в работающее сердце. Операция длится чуть больше часа, вместо восьми традиционных. Уже на следующий день пациент возвращается к обычному ритму жизни.

Особенно важно это для пожилых людей, которым сложно перенести традиционную операцию.

По словам врачей больницы, в год здесь могут оперировать до 30 таких пациентов, которые подходят под которые под эту операцию, потому что обычное полостное вмешательство не перенесут. Следующая операция запланирована на декабрь.

Сообщается, что лечение бесплатное, проводится по полису обязательного медицинского страхования.

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