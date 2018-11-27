Ледовая переправа через Обь открылась на Ямале

27.11.18 09:20

© РИА Новости. Максим Богодвид

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Вездеходы на воздушной подушке завершили перевозку пассажиров через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги, для движения открылась ледовая переправа, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в департаменте транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Ледовая переправа открылась вчера в три часа дня. Вчера в 23:00 вездеходы завершили перевозку пассажиров", - отметили в департаменте.

Для движения пока открыта одна полоса, по ней могут проехать транспортные средства массой до 3,5 тонн. Ведется обустройство еще двух полос.

Как сообщалось, в 2017 году переправа открылась 30 ноября, в 2016 году - 21 ноября. В 2015 году переправа открылась 25 ноября, в 2014 и 2013 годах - 27 ноября.

Летом из Салехарда в Лабытнанги и обратно можно добраться только на пароме, зимой - по зимнику, а в межсезонье - с помощью вездеходов на воздушной подушке или вертолетов.