Пожар на нефтехимическом заводе тушат в Башкирии, пострадали четыре человека

27.11.18 11:45

© РИА Новости. Вадим Жернов

27 ноября. Interfax-Russia.ru - По уточненным данным, в результате пожара в одном из цехов ОАО "Синтез-каучук" в Стерлитамаке (Башкирия) пострадали четыре человека, сообщили во вторник "Интерфаксу".

"В 09:40 поступило сообщение о возгорании в одном из цехов ОАО "Синтез-каучук". По прибытию установлено, что в результате пропуска из 20-кубовой емкости с изопентаном произошло возгорание этого продукта. Погибших нет. Предварительно, пострадали три человека, они доставлены в больницу для осмотра", - сказал ранее агентству "Интерфакс-Поволжье" сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии.

По его данным, в 10:30 огонь локализован, угроза распространения отсутствует.

На тушении пожара работают 24 единицы техники и 44 человека личного состава.

Позднее в пресс-службе МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что число пострадавших возросло до четырех человек. "Предварительно пострадало четыре человека", - сказал собеседник агентства.

"Происходит выгорание продукта методом выжигания", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе Минздрава Башкирии агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что четверо пострадавших госпитализированы в больницу Стерлитамака.

"Трое находятся в состоянии средней тяжести, один в - тяжелом состоянии, - сказал представитель Минздрава.

ОАО "Синтез-каучук" - предприятие нефтехимической промышленности, объединяющее несколько производств по выпуску пропиленоксидных, цис-изопреновых, эпихлоргидриновых и других марок синтетических каучуков. Входит в группу "ТАУ".