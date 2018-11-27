Сотрудник СБУ задержан в числе моряков из экипажей украинских кораблей в Керченском проливе

27.11.18 10:07

© РИА Новости. Виталий Белоусов

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Сотрудник Службы безопасности Украины был на одном из судов, задержанных сотрудниками ФСБ в ходе инцидента 25 ноября в Керченском проливе, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, речь идет об оперуполномоченном 7-го управления Главного управления военной контрразведки Службы безопасности Украины, старшем лейтенанте Андрее Драче, который находился на катере "Никополь".

Между тем позднее в ФСБ заявили, что "координацию провокации осуществляли два сотрудника СБУ, которые находились непосредственно на украинских судах". Имя второго представителя украинской спецслужбы там не назвали.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы).

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила, что задержаны 24 украинских военных моряка, из них трое ранены. Раненым оказывают медпомощь в больнице в Керчи (состояние украинцев - стабильное), с остальными работают следователи.

Во вторник, 27 ноября, по данным источника "Интерфакса", украинцам планируется избрать меру пресечения в суде в Симферополе.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов допустил, что в будущем задержанных украинских моряков могут обменять на удерживаемых на Украине граждан России. "Их арестуют, однозначно, потому что нарушены все наши законы. (Была) военная операция. Будут наказаны, потом произойдет какой-то обмен очередной", - сказал крымский спикер журналистам в понедельник вечером.