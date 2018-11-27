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27.11.18 10:18
Спикер Крыма не исключает провокацией Украины на суше
"Провокации были, есть и будут ... Флота как такого, может быть, и нет у Украины. Может, пару кораблей. Я пытался навести справки, сколько у них всего кораблей, никто на этот вопрос толком ответить не может. Похоже, что этот ресурс исчерпывается. Будем на сухопутных границах ждать какие-то провокации, раз доплыть не могут", - сказал спикер журналистам в понедельник вечером.
В.Константинов также не исключил, что Крыму придется принимать беженцев с Украины с учетом положения в этой стране. "Наши люди, наш народ, мы связаны родственными связями, одна культура, один менталитет ... Когда они хлынут - это может в любой момент произойти, - это, конечно, не очень просто, к этому нужно готовиться", - сказал глава парламента.
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