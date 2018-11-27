Представители Кадырова и Евкурова настаивают на конституционности закона и соглашения о границе

27.11.18 10:26

© РИА Новости. Алексей Дружинин

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Представители Рамзана Кадырова и Юнус-Бека Евкурова настаивают на конституционности закона и соглашения, которые определяют границы между Ингушетией и Чечней.

"Мы просим КС признать соответствующим конституции заключённое двумя республиками соглашение и закон", - сказал журналистам перед заседанием КС РФ во вторник адвокат Гаиб Берсункаев, представляющий позицию Р.Кадырова.

Аналогичную позицию журналистам озвучил адвокат Александр Орлов, который у КС представит Ю-Б.Евкурова.

"Это соглашение устанавливает границу, она не менялась, а была установлена. В связке с этим утверждение о том, что граница изменена, не соответствует действительности. Граница только появилась. Мы просим признать соглашение о границах и закон конституционным", - сказал А.Орлов.

"Мы долго шли к этому моменту (установления границ - ИФ), но, наконец, этот факт свершился. Мы надеемся, что у нас есть правильные правовые подходы и позиции, чтобы обосновать соответствии конституции этого соглашения", - сказал Г.Берсункаев.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров не будут присутствовать во вторник на заседании Конституционного суда РФ, который рассмотрит дело о соглашении по границам двух республик, сообщили представители глав субъектов перед заседанием.

Согласно материалам пресс-службы, в заседании принимают участие председатель Народного собрания республики Ингушетия Магамет Яндиев, от главы Ингушетии - адвокаты А.Орлов, Роман Романов и Валерия Арямова. Главу Чеченской республики представляет адвокат Г.Берсункаев.

На заседание были приглашены председатель парламента Чечни Магомед Даудов и сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Ахмет Погоров, а также представители Госдумы РФ, Совета Федерации, генерального прокурора РФ, министерства юстиции и президента России.