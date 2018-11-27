Шли в Бердянск: на задержанных украинских кораблях были сотрудники СБУ
  
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27.11.18 10:37

Меры безопасности вокруг Керченского моста связаны с призывами на Украине к его уничтожению

© РИА Новости. Владимир Песня
27 ноября. Interfax-Russia.ru - Россия приняла повышенные меры безопасности в Керченском проливе с учетом ситуации на Украине и угроз в отношении Керченского моста, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

По ее словам, руководство Украины не контролирует ситуацию в стране, "радикалы заправляют, постоянно слышатся призывы к террористической деятельности как на территории Украины, так и за ее пределами".

"Именно поэтому российская сторона предпринимала повышенные меры безопасности, особенно учитывая те призывы к уничтожению, подрыву и так далее Керченского моста. Это не прихоть, это нормы цивилизованного отношения, в том числе к Украине", - сказала М.Захарова.

По ее оценке, ситуация с действиями кораблей украинских ВМС в Керченском проливе в минувшее воскресенье была спланирована заранее.

"Речь идет о заранее спланированной, вынашиваемой и сейчас реализованной провокации. Масштабной провокации, которая включает в себя информационный компонент в виде информационной подготовки и конкретной реализации, силовой компонент, угрозы применения силы, а затем подключение дипломатических и международно-правовых ресурсов", - подчеркнула представитель МИД РФ.

М.Захарова отметила, что расчехленные орудия участвовавших в инциденте кораблей украинских ВМС и отсутствие реакции на попытки с российской стороны установить контакт "прекращают какие-либо попытки оправдать украинскую сторону, используя при этом ссылки на международное право".

Представитель МИД России также выразила сожаление в связи с отказом Совета Безопасности ООН рассматривать российскую заявку на обсуждение инцидента в Керченском проливе.

Как сообщили ранее в центре общественных связей ФСБ РФ, утром 25 ноября три судна ВМС Украина "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу РФ и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации". Вечером того же дня украинские корабли "осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ".

"На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование", - отметили в ЦОС ФСБ.

"С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие", - заявили в ЦОС ФСБ, добавив, что все три судна ВМС Украины были задержаны "в территориальных водах РФ в Черном море", а "по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело".

Со своей стороны ВМС Украины сообщили в Facebook, что российские береговые посты и порты в Керченском проливе были уведомлены о намерении пройти группой судов по Керчь-Еникальскому каналу в ночь на 25 ноября. "В 03.58 25.11.2018 малый бронированный артиллерийский катер Военно-морских сил ВС Украины "Бердянск" с целью соблюдения международных норм безопасности судоходства связался с береговым постом ПС ФСБ РФ, морскими портами Керчь и Кавказ и сообщил о намерении прохода по Керченскому проливу. Информация была получена, но ответ не предоставлен", - утверждали представители ВМС Украины.

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