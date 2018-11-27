КС РФ не считает границу Чечни и Ингушетии вопросом их исключительной компетенции

27.11.18 10:43

© РИА Новости. Алексей Даничев

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Вопрос об установлении границы между Чечней и Ингушетией не относится к исключительной компетенции субъектов РФ, заявил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин.

"Рассматриваемый вопрос не относится к исключительной компетенции субъектов РФ, поэтому решено заслушать мнение представителей федеральных органов власти", - сказал во вторник В.Зорькин, оглашая список присутствующих на заседании КС РФ.

Госдуму РФ на заседании представляет полномочный представитель Марина Беспалова, Совет Федерации - сенатор Андрей Клишас, президента РФ - Михаил Кротов, генерального прокурора РФ - Татьяна Васильева, министерство юстиции - советник министра Мария Мельникова.

Как сообщалось, главы Чечни и Ингушетии не прибыли в Конституционный суд на слушание по вопросу установления границы между республиками. Согласно позиции ингушской стороны, рассматриваемый вопрос находится в исключительной компетенции Конституционного суда Ингушетии.

В заседании принимают участие председатель Народного собрания республики Ингушетия Магамет Яндиев, от главы Ингушетии - адвокаты Александр Орлов, Роман Романов и Валерия Арямова. Главу Чеченской республики представляет адвокат Гаиб Берсункаев.