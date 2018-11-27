|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
27.11.18 10:43
КС РФ не считает границу Чечни и Ингушетии вопросом их исключительной компетенции
"Рассматриваемый вопрос не относится к исключительной компетенции субъектов РФ, поэтому решено заслушать мнение представителей федеральных органов власти", - сказал во вторник В.Зорькин, оглашая список присутствующих на заседании КС РФ.
Госдуму РФ на заседании представляет полномочный представитель Марина Беспалова, Совет Федерации - сенатор Андрей Клишас, президента РФ - Михаил Кротов, генерального прокурора РФ - Татьяна Васильева, министерство юстиции - советник министра Мария Мельникова.
Как сообщалось, главы Чечни и Ингушетии не прибыли в Конституционный суд на слушание по вопросу установления границы между республиками. Согласно позиции ингушской стороны, рассматриваемый вопрос находится в исключительной компетенции Конституционного суда Ингушетии.
В заседании принимают участие председатель Народного собрания республики Ингушетия Магамет Яндиев, от главы Ингушетии - адвокаты Александр Орлов, Роман Романов и Валерия Арямова. Главу Чеченской республики представляет адвокат Гаиб Берсункаев.
|
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
Interfax-Russia.ru – Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы по решению суда. Адвокаты дебоширов надеются, что дело закончится примирением сторон.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket