Сильный снег, гололедица и туман ожидаются в Волгоградской области

27.11.18 10:51

© РИА Новости. Евгения Новоженина

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Ухудшение погодных и дорожных условий ожидается в Волгоградской области во вторник и среду, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"По сообщению Волгоградского центрального гирометцентра, 27 ноября днем и до конца суток, а также ночью 28 ноября в регионе прогнозируются туман, на дорогах сильная гололедица, в отдельных районах ожидается сильный снег", - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС рекомендуют гражданам во время непогоды соблюдать меры безопасности, в водителям - правила дорожного движения.