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27.11.18 11:06
Москва не признает решение гаагского арбитража по иску украинского Ощадбанка о компенсации убытков на $1,3 млрд
"Российская Федерация не признает решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, вынесенное 26 ноября 2018 года, в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска ПАО "Государственный ощадный банк Украины" к РФ", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник на запрос "Интерфакса" .
"Минюст России будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с вынесением указанного арбитражного решения", - добавили в Минюсте.
Накануне Ощадбанк распространил сообщение, что арбитражный суд в Париже принял решение удовлетворить требование о компенсации убытков учреждения в связи с утраченными в Крыму инвестициями.
"Сумма возмещения составит $1,3 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, Ощадбанк в июле 2015 года направил официальное письменное уведомление уполномоченным представителям РФ о претензиях, вытекающих из незаконного обращения с инвестициями банка в Крыму в нарушение многочисленных положений соглашения между правительствами Украины и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое было подписано 27 ноября 1998 года, а также норм международного права.
Этим уведомлением Ощадбанк проинформировал российскую сторону о существовании спора и о том, что настаивает на урегулировании разногласия с РФ с целью компенсации нанесенного ущерба.
Сумма требований включала стоимость потери активов и стоимость потери бизнеса Ощадбанка в Крыму и составляла более $1 млрд.
Поскольку РФ не предоставила ответа на обращение Ощадбанка об урегулировании спора путем переговоров, банк воспользовался своим правом использовать инструменты международной судебной защиты в соответствии с указанным соглашением и подал уведомление об арбитражном разбирательстве, которым официально начал арбитражный процесс против РФ.
Арбитражное разбирательство началось в январе 2016 года, а слушания в Париже - в марте 2018 года.
Позицию Ощадбанка представляли международная компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP и украинская юридическая фирма "Астер".
Ощадбанк по состоянию на март 2014 года располагал крупнейшей банковской сетью в Крыму, насчитывавшей 294 территориально обособленных безбалансовых отделения.
Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2018 года по размеру чистых активов Ощадбанк занимал 2-е место среди 83 действовавших в стране банков.
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