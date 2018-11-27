Список преступлений киевских властей пополнил инцидент в Керченском проливе – Патрушев

27.11.18 11:15

© РИА Новости. Алексей Никольский

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев считает действия украинских властей постоянным источником угроз.

"Действия Киева стали постоянным источником угроз, а воскресный инцидент на море - еще одной строчкой в списке преступлений киевских властей", - заявил Н.Патрушев в интервью еженедельнику "Аргументы и факты".

Верховная рада Украины вечером 26 ноября одобрила указ президента Петра Порошенко о введении на 30 суток военного положения в 10 областях страны (в частности, в граничащей с Крымом Херсонской области) и во внутренних водах Азово-Керченской акватории. В случае необходимости П.Порошенко может объявить частичную мобилизацию.

Этому решению предшествовали события в Керченском проливе. 25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины: буксир "Яны Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", - направлявшихся из Одессы на Черном море в Мариуполь на Азовском море. ФСБ возбудила дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России (незаконное пересечение государственной границы).

Задержаны 24 украинских военных моряка, из них трое ранены. Пострадавшие находятся в больнице в Керчи, с остальными работают следователи.

Действия кораблей ВМС Украины в Керченском проливе являются спланированной провокацией, считает секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерацией украинскими кораблями, безусловно, является грубейшим нарушением международного морского права, выглядит, как спланированная провокация", - сказал Н.Патрушев.

У президента Украины Петра Порошенко небольшие шансы остаться у власти, считает секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Военные моряки Украины стали разменной картой в политической игре президента Порошенко и его соратников, готовых идти на любые преступления в погоне за повышением собственных шансов остаться у власти. А они, как известно, в нынешних условиях невелики", - сказал Н.Патрушев, комментируя инцидент в Керченском проливе.

По его словам, официальный Киев не может ответить даже на самые насущные проблемы большей части населения Украины, доведенной до нищеты.

"В стране практически развалено производство, миллионы украинцев вынуждены работать за границей, а большинство из тех, кто остался, получает мизерную зарплату с многомесячными задержками", - сказал Н.Патрушев.

Он заявил, что близкий к киевским властям бизнес все чаще связан с хищением бюджетных средств, коррупцией, торговлей оружием и мошенничеством. Кроме того, по словам Н.Патрушева, на состоявшейся на днях встрече секретарей советов безопасности стран СНГ отмечалось, что на Украине ухудшается санитарно-эпидемиологическая ситуация.

"Советскую систему санэпиднадзора полностью заменили контролируемые США биологические лаборатории. В результате - на Украине неблагополучие по полиомиелиту, чрезвычайная ситуация по туберкулезу, дифтерии и кори, что представляет угрозу для соседних стран", - сказал секретарь российского Совбеза.

Верховная рада Украины вечером 26 ноября одобрила указ президента Петра Порошенко о введении на 30 суток военного положения в 10 областях страны (в частности, в граничащей с Крымом Херсонской области) и во внутренних водах Азово-Керченской акватории. В случае необходимости П.Порошенко может объявить частичную мобилизацию.