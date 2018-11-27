Экс-губернатор Курской области Михайлов стал сенатором

27.11.18 11:24

фото пресс-службы администрации Курской области

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности главы Курской области Роман Старовойт подписал постановление о наделении своего предшественника на губернаторском посту Александра Михайлова полномочиями члена Совета Федерации - представителя от администрации региона.

На официальном сайте обладминистрации сообщается, что постановление вступило в силу в день его подписания - 26 ноября.

Как сообщалось ранее, сенатор Виталий Богданов, представляющий Курскую область, написал заявление о досрочном сложении полномочий с 26 ноября.

А.Михайлов объявил о досрочном сложении полномочий губернатора Курской области 11 октября. В тот же день президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Романа Старовойта.