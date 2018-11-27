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Ввод Фрунзенского радиуса в случае разрыва контракта с Метростроем может быть перенесён на май 2019 года

© РИА Новости. Игорь Руссак
27 ноября. Interfax-Russia.ru - Ввод в эксплуатацию трех станций метро Фрунзенского радиуса может быть перенесён на май 2019 года в случае разрыва контракта с ОАО "Метрострой", сообщил "Интерфаксу" заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Михаил Королев.

"Более точно мы определимся в случае разрыва контракта, но скорее всего это будет не позднее дня города (27 мая - ИФ)",- сказал он.

По его словам, в настоящий момент власти города внесли в план закупок Дирекции транспортного строительства (ДТС) на 2019 год 8,2 млрд рублей на достройку Фрунзенского радиуса. "Это сделано для страховки, опять же на случай разрыва контракта, чтобы минимизировать сроки", - добавил чиновник.

М.Королев отметил, что на объектах Фрунзенского радиуса готовность составляет порядка 90%. "В некоторых СМИ пишут, что осталась только отделка, но на самом деле там нет ещё ни одной инженерной системы на станциях", - сказал он.

Со своей стороны вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил журналистам, что вероятность разрыва контракта очень велика, сроки, скорее всего, соблюдены не будут.

Между тем пресс-служба ОАО "Метрострой" со своей стороны заявила, что "размещение Дирекцией транспортного строительства запроса предложений по Фрунзенскому радиусу проводится с грубыми нарушениями".

"Первое: запрос предложений осуществляется от лица ДТС, которая не является распределителем бюджетных средств, а значит, не имеет на это полномочий. Второе: запрос предложений осуществляется при наличии действующего контракта. Третье: сумма, указанная в запросе предложений, значительно превышает сумму незавершенных работ", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Исполнение контракта на строительство Фрунзенского радиуса, подчеркивается в позиции ОАО "Метрострой", "с самого начала шло с существенными нарушениями со стороны заказчика".

"Первое и основное - это снижение цены контракта с 35 млрд до 25,9 млрд, не подкрепленное ни одним действующим в РФ нормативным актом. Второе: ошибка в выборе подрядчика на разработку рабочей документации, из-за чего генеральный подрядчик длительное время был лишен возможности выполнять и сдавать работы. Третье: задержка выдачи разрешения на строительство и своевременного предоставления территорий. Четвертое: несоответствие цены контракта смете выпущенной рабочей документации (25,9 млрд против 34 млрд). Последнее приводило к постоянным сбоям в процессе сдачи-приемки выполненных работ", - говорится в сообщении.

В "Метрострое" уверены, что все вышеперечисленные нарушения "негативно влияли на исполнение контракта на всем его протяжении".

"Приведение цены контракта в соответствие произошло за два месяца до срока окончания строительно-монтажных работ. По объективным причинам данные средства не могут быть освоены за столь короткий срок. Тем более, что 4,2 млрд, выделенные согласно последнему постановлению правительства, в ОАО "Метрострой" так и не поступили", - отмечается в пресс-релизе.

"ОАО "Метрострой", как действующий генеральный подрядчик, заявляет: нарушения условий контракта со стороны заказчика, повлекшие за собой невозможность исполнения генеральным подрядчиком своих обязательств, должны быть приняты во внимание и публично озвучены. В данный момент ОАО "Метрострой" ведет с заказчиком претензионную работу и при необходимости готово обратиться в суд", - подчеркивается в сообщении.

25 октября глава городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин сообщил "Интерфаксу", что власти Петербурга сохраняют срок ввода в эксплуатацию трех станций Фрунзенского радиуса и депо "Южное" - 20 декабря 2018 года.

"Срок (ввод станций в эксплуатацию - ИФ) - 20 декабря, и отменять его мы не будем. В этот день станции должны быть готовы к приему пассажиров", - сказал он.

В пресс-службе ОАО "Метрострой" агентству тогда сообщили, что компания также сохраняет сроки реализации проекта. "Но все зависит от того, как быстро нам придут деньги. Ситуация осложняется тем, что некоторое оборудование производится и поставляется в течении двух месяцев. Мы, конечно, ведем переговоры с поставщиками, некоторые из них готовы работать по гарантийным письма, а некоторые ждут авансов", - отмечали в "Метрострое".

В пресс-службе также уточняли, что в настоящее время контракт на строительство станций продлевается, но это является техническим моментом, и не связано с изменением сроков ввода объектов. В настоящее время готовность объектов составляет около 92%.

Однако в середине ноября вице-губернатор Игорь Албин заявил через СМИ, что станции в озвученный ранее срок открыты не будут. Это уже второй срыв сроков ввода: ранее станции планировалось открыть в декабре 2017-го.

В состав отрезка Фрунзенского радиуса длиной 5,23 км входят станции "Проспект Славы", "Дунайский проспект" ("Дунайская") и "Южная" ("Шушары").

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