Состояние пострадавшей в ДТП на остановке в Псковской области стабильно тяжелое, она в коме

27.11.18 11:53

© РИА Новости. Варвара Гертье

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Состояние трех школьников, пострадавших в аварии на автобусной остановке в Опочке, стабильное, сообщает пресс-служба администрации Псковской области во вторник.

По словам и.о. начальника комитета по здравоохранению и фармации региона Марины Гаращенко, самые серьезные травмы в результате наезда автомобиля получила 12-летняя девочка.

"Сейчас она находится в реанимации в коме, состояние стабильно тяжелое, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день специалисты провели комплексное обследование, девочка получает необходимое лекарственное и аппаратное лечение", - приводит пресс-служба слова М.Гаращенко.

Она добавила, что у двоих мальчиков травмы средней тяжести, они находятся в сознании и чувствуют себя хорошо.

Как сообщалось, утром в понедельник в Опочке водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на остановку общественного транспорта, где в это время находились трое детей. Водитель скрылся с места аварии, но вскоре был задержан. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

На месте детям была оказана необходимая экстренная медицинская помощь. Позже три бригады скорой помощи доставили пострадавших из Опочецкой межрайонной больницы в Псков.