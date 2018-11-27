Петербург за полгода посетили 300 тысяч туристов из Финляндии - Смольный

27.11.18 12:04

© РИА Новости. Игорь Самойлов

27 ноября. Interfax-Russia.ru - За первые 6 месяцев 2018 года Петербург посетили около 300 тысяч гостей из Финляндии, сообщил журналистам во вторник председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

"Это на 40 тысяч больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Кроме того, по нашим данным, на 3 процента увеличилось количество ночевок в Лаппеенранте", - отметил Е.Панкевич.

Мэр Лаппеенранты Киммо Ярва рассказал, что в настоящее время городской аэропорт активно сотрудничает с авиакомпанией Ryanair. "Сейчас есть два направления: Солоники и Афины, заполняемость самолетов 100 процентов, 50 процентов пассажиров - из России", - добавил он.

Директор регионального маркетингового агентства ГоуСайма Юха Сорьонен выделил три фактора, способствующих приезду россиян в Финляндию.

"Это географическое положение, тишина, спокойствие, безопасность, уют и доступность услуг. Среди услуг наиболее популярны спа и аквапарки, сауна и шоппинг. На подъеме находятся оздоровительный и спортивный туризм", - сказал Ю.Сороньен.