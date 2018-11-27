Меру пресечения морякам с задержанных трех судов ВМС Украины определят в Крыму во вторник

27.11.18 12:15

© РИА Новости. Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Киевский районный суд Симферополя во вторник планирует избрать меру пресечения для членов экипажей трех кораблей ВМС Украины, задержанных в воскресенье вечером в районе Керченского пролива за нарушение государственной границы РФ.

"Сегодня планируется заседание по санкциям, после обеда будет известно время его проведения", - сообщил "Интерфаксу" представитель суда.

25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали буксир "Яны Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшихся из Одессы на Черном море в Мариуполь на Азовском море. Суда отконвоировали в Керчь.

ФСБ возбудила дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России (незаконное пересечение государственной границы).

Задержаны 24 украинских военных моряка, трое из них ранены. Пострадавшие находятся в больнице в Керчи, с остальными работают следователи.

Задержанные 25 ноября в Керченском проливе украинские моряки находятся в статусе подозреваемых, следствие выясняет, виновны ли члены экипажа кораблей ВМС Украины или только капитаны, сообщил пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой Алексей Зловедов со ссылкой на данные крымского омбудсмена Людмилы Лубиной.

"По данным Лубиной, им вменяется незаконное пересечение государственной границы, их судьбу решит следствие, кто виноват: вся команда или капитан, который отдавал приказ. Пока все задержанные находятся в статусе подозреваемых", - сказал А.Зловедов во вторник "Интерфаксу".

Он также сообщил, что Л.Лубина связалась с ранеными украинскими моряками по телефону, и намерена посетить их в ближайшее время. "По ее словам, военнослужащие содержатся в достойных условиях, жалоб от них не поступало. Пулевых ранений нет, лёгкие осколочные ранения мягких тканей, ни малейшей угрозы жизни не наблюдается", - добавил пресс-секретарь.