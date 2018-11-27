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27.11.18 12:26
Песков: Ситуация вокруг Керченского пролива не нуждается в посредничестве США
Так он отреагировал на просьбу "Интерфакса" прокомментировать предложение госсекретаря США Майка Помпео оказать посредничество для урегулирования этого вопроса.
"Ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло позже вчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы РФ", - сказал Д.Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что в Керченском проливе продолжает действовать "обычный порядок прохода и судов, и военных кораблей".
"Порядок, который, собственно, неоднократно задействовался и использовался украинскими и судами, и военными кораблями. Существует определенный режим коммуникации при проходе, и здесь нет никаких проблем. Нечего умиротворять", - резюмировал Д.Песков.
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