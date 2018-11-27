Песков: Ситуация вокруг Керченского пролива не нуждается в посредничестве США

27.11.18 12:26

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Ситуация вокруг Керченского пролива не нуждается в умиротворении, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на просьбу "Интерфакса" прокомментировать предложение госсекретаря США Майка Помпео оказать посредничество для урегулирования этого вопроса.

"Ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло позже вчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы РФ", - сказал Д.Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что в Керченском проливе продолжает действовать "обычный порядок прохода и судов, и военных кораблей".

"Порядок, который, собственно, неоднократно задействовался и использовался украинскими и судами, и военными кораблями. Существует определенный режим коммуникации при проходе, и здесь нет никаких проблем. Нечего умиротворять", - резюмировал Д.Песков.