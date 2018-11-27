Президент РФ выскажется о Керченском инциденте, когда придет время - Песков

27.11.18 12:52

© РИА Новости. Алексей Никольский

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин выскажется об инциденте в Керченском проливе, когда придет время и когда он посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент это сделает, когда посчитает нужным", - сказал Д.Песков, отвечая на вопрос журналистов, когда глава государства выскажется об инциденте в Керченском проливе.

"Конечно, недооценивать значение и опасность подобной провокации было бы неверно. Для президента это очень серьезный вопрос. С самого начала этих провокационных действий президент получал исчерпывающую информацию от наших пограничников и соответствующих ведомств", - пояснил Д.Песков.

"Когда время придет, президент даст все необходимые разъяснения", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.