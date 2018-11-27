Обнаружены двое из четырех погибших при крушении катера на Байкале

27.11.18 12:26

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено по факту гибели пассажиров катера "Скорпион", который потерпел крушение в ночь на понедельник во время сильного шторма в акватории озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области, сообщила во вторник пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления СКР по региону.

"На берегу озера Байкал были обнаружены тела двух погибших мужчин, рядом с которыми найдены индивидуальные средства спасения", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и опознание тел погибших, назначены судебно-медицинские экспертизы. Сотрудники МЧС продолжают поисковую операцию

Ранее сообщалось, что катер "Скорпион", на борту которого находилось четверо мужчин - трое пассажиров и судоводитель, - пропал в воскресенье во время шторма на озере Байкал. По предварительным данным, судно перевернулось возле мыса Зундук в проливе Малое море, о чем один из пассажиров успел сообщить родственникам по телефону. Больше мужчины на связь не выходили.

Сообщалось также, что добровольцы обнаружили на противоположном берегу пролива Малое море, на острове Ольхон, первого погибшего, рядом с ним было три спасательных круга, спасательный плот и газовый баллон.