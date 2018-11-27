Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области в связи с ожидающимся снегопадом

27.11.18 12:32

© РИА Новости. Максим Блинов

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области в связи с ожидающимся днем в среду сильным снегопадом.

Пресс-служба управления федеральными дорогам "Южный Урал" сообщает во вторник, что неблагоприятные метеоусловия прогнозируются в южных районах региона.

"Ожидается сильный мокрый снег, на дорогах гололедица от наката, местами сильная", - говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-секретарь управления Татьяна Денисова уточнила агентству "Интерфакс-Урал", что на федеральных трассах могут быть введены ограничения движения из-за погодных условий.

"В прошедшие выходные мы вынуждены были ввести ограничения, потому что несколько большегрузных машин остановились в неположенном месте, что привело в итоге к скоплению транспорта на обочинах и технологических ответвлениях и значительно осложнило уборку дороги", - отметила она.

Т.Денисова также добавила, что все подрядные организации получили информацию о надвигающемся циклоне.

"Техника и службы находятся в режиме готовности. 23 дорожных мастера круглосуточно осуществляют мониторинг состояния дороги, поэтому обратиться за помощью можно даже без помощи рации или телефона, а просто подав аварийный сигнал", - сказала Т.Денисова.

В свою очередь, пресс-служба регионального ГУ МЧС отмечает, что в минувшие выходные спасатели отбуксировали четыре большегруза, застрявших на крутом подъеме участка Аша-Сим федеральной трассы М 5.