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Более 40 материалов о нарушениях в "Роскосмосе" передано в следственные органы, возбуждено 16 дел

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
27 ноября. Interfax-Russia.ru - По материалам прокурорских проверок госкорпорации "Роскосмос" было возбуждено 16 уголовных дел, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"44 материала прокуроры направили в следственные органы для возбуждения возможных уголовных дел, 16 уголовных дел уже на данный момент возбуждено", - сказал А.Куренной на видео-канале "Эфир", отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, информация о деятельности госкорпорации также была направлена в ФСБ, ФАС и Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

Прокурорские проверки выявили системные нарушения законодательства в деятельности "Роскомоса" в период работы предыдущего руководства госкорпорации - в 2017 году и первой половине текущего года, заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"За период 2017 года по первую половину года 2018 фактически поднимались документы по той деятельности, которую вело предыдущее руководство "Роскосмоса". К сожалению, по результатам исследования того периода были выявлены системные нарушения законодательства, в том числе в гособоронзаказе", - сказал А.Куренной в эфире официального видеосервиса ведомства.

По его словам, в частности, "срывались сроки оборонных заданий, были выявлены факты поставок некачественной продукции".

"В целом отсутствовал контроль за расходованием бюджетных средств в предприятиях отрасли", - пояснил А.Куренной.

Представитель надзорного ведомства также подчеркнул, что "не в полной мере, не настолько тщательно и своевременно велись работы как исследовательские, так и конструкторские". "Также это сфера, которая связана с высокой инженерией, там ведутся работы по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной деятельности - они зачастую срывались", - отметил он.

А.Куренной подчеркнул, что "деятельность нынешней администрации ("Роскосмоса" - ИФ) также с контроля не снимается и ведется системно". "Однако ее анализ стоит ожидать чуть позже", - сказал он.

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