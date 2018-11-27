Найдено тело жителя ХМАО, который вместе с семьей провалился под лед на снегоходе

27.11.18 13:15

© РИА Новости. Константин Чалабов

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Спасатели обнаружили тело мужчины, погибшего с семьей в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СКР во вторник.

Тело мужчины было обнаружено последним, остальные члены семьи найдены: 22 ноября - нашли тела двух женщин, 18 ноября водолазы подняли из реки снегоход и нарты с телом ребенка.

"Сегодня утром, также на поверхности водоема, найдено тело мужчины", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, местонахождение тел свидетельствует о том, что после провала под лед взрослым удалось выбраться из воды, однако все они погибли от переохлаждения. При визуальном осмотре тел каких-либо признаков насильственной смерти не выявлено, в ближайшее время будут проведены судебно-медицинские экспертизы, которые установят точную причину смерти.

Как отмечается, к осмотру снегоходной техники привлечен специалист, который пояснил, что рулевое управление является исправным, вместе с тем, имеются неисправности в системе торможения. Также стало известно, что снегоход эксплуатировался без подключения осветительных приборов.

Допрошенные односельчане семьи пояснили, что ранее мужчина неоднократно управлял снегоходом в состоянии алкогольного опьянения. Следователями продолжается работа по установлению всех обстоятельств происшествия.

Как сообщалось, 16 ноября спасателям поступила информация о том, что четыре жителя Нижневартовского района провалились под лед на снегоходе. Супружеская пара, их четырехлетний ребенок и родственница отправились из села Корлики на стойбище, расположенное в том же районе. Однако до места назначения семья не доехала, на связь не вышла. В дальнейшем на реке недалеко от стойбища была обнаружена полынья. 18 ноября водолазы подняли из реки снегоход и нарты, где находилось тело ребенка.

Следственное управление СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу по результатам проведенной проверки возбудило уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).