Экс-исполнительный директор Владимирского моторо-тракторного завода оштрафован за задержку зарплат

27.11.18 13:23

© РИА Новости. Михаил Мордасов

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Суд оштрафовал бывшего исполнительного директора ООО "Владимирский моторо-тракторный завод" за долги по зарплате перед сотрудниками предприятия на 22,5 млн рублей, сообщает СУ СКР по Владимирской области.

Суд установил, что при финансовой возможности своевременной и полной выплаты зарплаты работникам завода исполнительный директор общества производил расчеты с контрагентами, тратил прибыль на другие хозяйственные нужды. В результате этого в период с мая по октябрь 2017 года 382 работника завода не получили заработную плату в общем размере свыше 22,5 млн рублей.

В ходе следствия долг перед работниками был погашен за счет заемных средств.

В настоящее время предприятие по признакам банкротства прекратило свою деятельность, социальные права работников сохранены.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о прекращении уголовного преследования в отношении бывшего исполнительного директора предприятия. За совершенное преступление (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ - полная невыплата заработной платы) ему назначен судебный штраф в размере 150 тыс. рублей.