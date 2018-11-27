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27.11.18 13:31

Перинатальный центр на 130 мест открылся в Смоленске

© РИА Новости. Григорий Сысоев
27 ноября. Interfax-Russia.ru - Перинатальный центр в Смоленске открыл двери для пациентов, сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".

Клиника построена в рамках программы Минздрава России, направленной на развитие сети перинатальных центров в регионах РФ. Заказчиком проектирования, строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию центра является госкорпорация "Ростех". Стоимость строительства и оборудования центра составила 2,3 млрд рублей.

Перинатальный центр рассчитан на 130 мест, 50 из них стационарное отделение, 50 - палаты для рожениц. В клинике оборудованы 12 индивидуальных родильных залов, где созданы условия для партнерских родов. Кроме того, в перинатальном центре имеется медико-генетическая консультация, где на ранних сроках беременности будет проводится скрининг на наследственные заболевания и на предрасположенность к различным отклонениям.

С 1 января 2019 года в центре начнет функционировать отделение вспомогательных репродуктивных технологий, где происходит экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

Медучреждение на 60% оснащен российской медтехникой, значительная часть оборудования произведена предприятиями "Ростеха".

"Строительство перинатальных центров способствует решению демографической проблемы в России и повышает доступность высококвалифицированной медицинской помощи на местах. В рамках федеральной программы "Ростех" построил 15 таких центров в разных регионах РФ, вместе они способны принимать более 45 тыс. рожениц в год. Уникальное оснащение таких клиник позволяет выхаживать недоношенных детей с массой тела от 500 грамм и эффективно помогать в других сложных случаях", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора госкорпорации Николая Волобуева.

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