Очень сильный ветер ожидается в горах Кабардино-Балкарии в ближайшие сутки

27.11.18 13:35

© РИА Новости. Макс Ветров

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Преимущественно в горных районах в Кабардино-Балкарии во вторник и среду прогнозируется очень сильный ветер, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР во вторник.

"В ближайшие часы и до конца суток 28 ноября в горных районах Кабардино-Балкарии - Эльбрусский, Зольский, Черекский, Чегемский, ожидается южный-юго-восточный ветер 30 м/с", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что возможно повреждение крыш домов, рекламных конструкций, линий связи и электропередачи.