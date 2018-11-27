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27.11.18 13:35
Очень сильный ветер ожидается в горах Кабардино-Балкарии в ближайшие сутки
"В ближайшие часы и до конца суток 28 ноября в горных районах Кабардино-Балкарии - Эльбрусский, Зольский, Черекский, Чегемский, ожидается южный-юго-восточный ветер 30 м/с", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что возможно повреждение крыш домов, рекламных конструкций, линий связи и электропередачи.
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