Более чем на 30% выросли цены на жилье рядом со станциями МЦК

27.11.18 13:51

© РИА Новости. Руслан Кривобок

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Существенный рост цен на "вторичку" наблюдается за последние два года возле станций Московского центрального кольца (МЦК) "Хорошево", "Деловой центр" и "Бульвар Рокоссовского", сообщает во вторник пресс-служба компании "Инком-Недвижимость".

Как отмечается, цены на вторичное жилье рядом со станцией "Бульвар Рокоссовского" выросли на 31,7%, жилье в районе станции "Деловой центр" подорожало на 37,1%, рядом с "Хорошево" - на 37,6%.

Аналитики отмечают, что на увеличение цен на недвижимость около станций "Хорошево" и "Деловой центр" в большей степени повлияло активное строительство и последующий переход объектов c "первички" на "вторичку", в случае же с "Бульваром Рокоссовского" ценовую коррекцию вызвало именно открытие нового транспортно-пересадочного узла и, как следствие, улучшение доступности локации.

По данным экспертов, увеличился и спрос на недвижимость в районе этих станций МЦК. С момента их открытия спрос на вторичное жилье в шаговой доступности от станции "Хорошево" увеличился на 16%, около "Делового центра" - на 15%, возле "Бульвара Рокоссовского" - на 19%.

Запуск МЦК, интегрированного в систему метрополитена, состоялся в сентябре-ноябре 2016 года. На реконструированном Малом кольце Московской железной дороги открыта 31 станция.