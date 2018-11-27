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Почти в 4 раза увеличат финансирование программы по расселению аварийного жилья в Пермском крае

© РИА Новости. Виталий Аньков
27 ноября. Interfax-Russia.ru - Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в Пермском крае в следующем году вырастет почти в 4 раза - до 3,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Так, из консолидированного бюджета региона на программу будет направлено 1,5 млрд рублей, из федерального - 1,7 млрд рублей. В текущем году на эти цели направлено 834 млн рублей.

По данным пресс-службы, в период с 2018 по 2021 годы объем регионального финансирования программы ожидается на уровне 5,4 млрд рублей.

Кроме того, отмечает пресс-служба, с 2019 года правительством РФ планируется возобновление финансирования региональных программ по ликвидации аварийного жилья за счет средств федерального бюджета. Так, в период с 2019 по 2021 годы из федбюджета предполагается привлечь еще 5,9 млрд рублей на эти цели.

Таким образом до 2021 года объем финансирования переселения жителей из аварийного жилья в регионе ожидается на уровне более 11,3 млрд рублей.

По данным краевого министерства строительства и архитектуры, на 1 ноября текущего года более 717 тыс. кв. м. жилья на территории региона признано аварийным.

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, которые приводит пресс-службе, во время реализации программы капитального ремонта выявилась проблема с формированием программы расселения аварийного жилья.

"Изначально в нее попали дома, ремонт которых существенно дороже строительства нового жилья. Соответственно, мы их ремонтировать не имеем права, при этом это считается еще "предаварийным" жильем. Поэтому нам вместе предстоит рассмотреть варианты решения этого вопроса: может быть нам следует перераспределить деньги с программы капитального ремонта на решение вопроса "предаварийного" жилья. Ресурсы есть, как по одной программе, так и по другой. Хорошо, что обсуждения мы начинаем в ноябре, а не в марте. Есть время найти оптимальное решение", - сказал М.Решетников.

Губернатор также отметил, что в аварийных домах преимущественно проживают социально незащищенные группы населения. По его мнению, необходимо рассмотреть вопрос синхронизации работы профильных ведомств, чтобы жители могли получать комплексную поддержку во время переезда.

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