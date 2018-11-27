Ликвидирован пожар на нефтехимическом предприятии в Башкирии, причиной стала утечка углеводородов

27.11.18 14:21

© РИА Новости. МЧС РФ

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Возгорание на нефтехимическом заводе ОАО "Синтез-каучук" в Стерлитамаке (Башкирия), в результате которого во вторник пострадали четыре человека, полностью устранено, сообщается на сайте предприятия.

"Специфика горения углеводородов, использующихся на производстве, не предполагает их тушение. Поэтому после локализации пожара шло контролируемое догорание углеводородного сырья. В настоящее время огонь полностью устранен", - говорится в сообщении пресс-службы ОАО "Синтез-каучук".

Причиной пожара стала утечка и последующее возгорание углеводородов во время плановых ремонтных работ на трубопроводе. Площадь пожара составила около 30 кв.м, уточняется в пресс-релизе.

В свою очередь следственное управление СКР по Башкирии сообщает, что следователи начали проверку обстоятельств возгорания в одном из цехов завода "Синтез-каучук".

"В настоящее время на месте работает пожарная служба, следователи опрашивают очевидцев и работников предприятия, после ликвидации пожара будет проведен осмотр места происшествия", - говорится в сообщении пресс-службы управления.

Следователи назначат судебно-медицинские экспертизы пострадавших для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью и проведут проверку соблюдения пожарной безопасности на предприятии.

Информация о возгорании в одном из цехов ОАО "Синтез-каучук" поступила в 7:40 мск. Установлено, что произошло возгорание изопентана в результате пропуска из 20-кубовой емкости с этим продуктом.

В результате пожара четыре человека госпитализированы в больницу Стерлитамака. Трое пострадавших получили при пожаре травмы средней степени тяжести, один находится в тяжелом состоянии, сообщали агентству пресс-службе Минздрава Башкирии.

В 10:30 пожарные локализовали огонь.

На тушении пожара работали 24 единицы техники и 44 человека личного состава.

ОАО "Синтез-каучук" - предприятие нефтехимической промышленности, объединяющее несколько производств по выпуску пропиленоксидных, цис-изопреновых, эпихлоргидриновых и других марок синтетических каучуков. Входит в группу "ТАУ".